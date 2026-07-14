Tram entgleist im Leipziger Nordosten: Verkehr mehrere Stunden eingeschränkt

Leipzig - Kaum rollen die Straßenbahnen in Leipzig wieder, kommt es zur nächsten Störung. Im Nordosten der Stadt ist am Dienstagmittag eine Tram entgleist.

Weshalb die Straßenbahn entgleiste, wird aktuell untersucht. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

"12.14 Uhr kam es zur Fehlgleisung eines Rads der Linie 9 an der stadteinwärts liegenden Weiche Mockauer Straße/Volbedingstraße", bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Gruppe auf Anfrage von TAG24.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Jedoch musste der Tram-Verkehr daraufhin für mehrere Stunden eingeschränkt werden.

Die Arbeiten an der Strecke waren kurz nach 15 Uhr beendet, sodass die Linien 1 und 9 wieder freigegeben werden konnten.