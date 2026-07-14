Zukunft des Nahverkehrs: Neue E-Bus Generation in Leipzig eingetroffen
Von Lutz Brose
Leipzig - Leipzigs Busflotte bekommt Zuwachs: Der erste von insgesamt 40 neuen Elektro-Gelenkbussen der neuesten Generation ist in Leipzig angekommen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) setzen damit ihren Umbau hin zu einem emissionsfreien Nahverkehr konsequent fort.
Am Dienstag ist der erste Elektro-Bus vom polnischen Hersteller Solaris Bus & Coach aus der Nähe von Poznań per Tieflader in Neulindenau eingetroffen.
Äußerlich ähnelt das Fahrzeug den 18 Meter langen E-Gelenkbussen von VDL (Niederlande), die seit über drei Jahren auf Leipzigs Straßen unterwegs sind. Doch unter der Haube steckt wesentlich mehr.
Mit den neuen Bussen bringen die LVB eine neue Generation auf die Straße. Laut Herstellerangaben wird jeder Bus vom Typ Urbino 18 electric mit Solaris-High-Energy-Batterien ausgestattet, die eine nutzbare Kapazität von über 570 kWh bieten.
Die Fahrzeuge lassen sich sowohl im Depot per Stecker als auch über einen Pantographen aufladen. Zudem verfügen sie über das Flottenmanagementsystem eSConnect, das unter anderem die Fernaktivierung der Vorklimatisierung während des Ladevorgangs ermöglicht.
Ferner sind die Busse mit Fahrerassistenzsystem, Geschwindigkeitsassistenten sowie ein System zur Überwachung der Konzentration und des Ermüdungszustands des Fahrers ausgestattet.
Bis 2037 emissionsfrei
Die LVB haben sich außerdem für ein automatisches Fahrgastzählsystem mit Sensoren an allen Türen entschieden.
Die Firma Solaris ist in Leipzig keine Unbekannte. Bislang hat der Hersteller mehr als 200 Busse mit konventionellem Antrieb an die LVB geliefert. Mit der Anschaffung der neuen E-Busse setzt die LVB einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Verkehrswende.
Solaris liefert insgesamt 40 Elektro-Gelenkbusse, von denen 15 bis zum Jahresende und weitere 25 im Jahr 2027 ausgeliefert werden sollen. So wächst die LVB-Flotte auf 78 E-Busse an.
Das klare Ziel ist, die gesamte Flotte bis 2037 auf emissionsfreien Betrieb umzustellen. Für die Anschaffung der 40 Solaris-Busse hatte der Freistaat Sachsen bereits 2024 einen Fördermittelbescheid über 13,6 Millionen Euro erlassen.
Titelfoto: Lutz Brose