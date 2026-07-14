Zukunft des Nahverkehrs: Neue E-Bus Generation in Leipzig eingetroffen

Leipzig - Leipzigs Busflotte bekommt Zuwachs: Der erste von insgesamt 40 neuen Elektro-Gelenkbussen der neuesten Generation ist in Leipzig angekommen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) setzen damit ihren Umbau hin zu einem emissionsfreien Nahverkehr konsequent fort.

Der erste von insgesamt 40 Elektro-Gelenkbussen traf Montag in Leipzig ein. © Lutz Brose

Am Dienstag ist der erste Elektro-Bus vom polnischen Hersteller Solaris Bus & Coach aus der Nähe von Poznań per Tieflader in Neulindenau eingetroffen.

Äußerlich ähnelt das Fahrzeug den 18 Meter langen E-Gelenkbussen von VDL (Niederlande), die seit über drei Jahren auf Leipzigs Straßen unterwegs sind. Doch unter der Haube steckt wesentlich mehr.

Mit den neuen Bussen bringen die LVB eine neue Generation auf die Straße. Laut Herstellerangaben wird jeder Bus vom Typ Urbino 18 electric mit Solaris-High-Energy-Batterien ausgestattet, die eine nutzbare Kapazität von über 570 kWh bieten.

Die Fahrzeuge lassen sich sowohl im Depot per Stecker als auch über einen Pantographen aufladen. Zudem verfügen sie über das Flottenmanagementsystem eSConnect, das unter anderem die Fernaktivierung der Vorklimatisierung während des Ladevorgangs ermöglicht.

Ferner sind die Busse mit Fahrerassistenzsystem, Geschwindigkeitsassistenten sowie ein System zur Überwachung der Konzentration und des Ermüdungszustands des Fahrers ausgestattet.