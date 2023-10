Spitze Zungen, Girlpower, Grusel-Labyrinth: So spannend wird Euer Tag in Leipzig

Zentrum-Süd - Zwar ist die Rennsaison mittlerweile beendet , das heißt aber nicht, dass im Scheibenholz (Rennbahnweg 2A) nicht noch ein letztes Mal in diesem Jahr getrödelt werden kann. Am Samstag und Sonntag präsentieren zahlreiche Händler wieder "antike Schätze, Trödel und alles, was Omas Dachboden, das Kinderzimmer oder der Kleiderschrank" hergeben. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.

Hartmannsdorf-Knautnaundorf - Es ist wieder Grusel-Zeit im Freizeitpark Belantis (Zur Weißen Mark 1): Zum Halloween-Spezial könnt Ihr neben den üblichen Attraktionen am Samstag ab 11 Uhr die Grusel-Labyrinthe für verschiedene Altersklassen besuchen, darunter den Düsteren Märchenwald und den Irrgarten des Schreckens. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch verkleiden. Tickets könnt Ihr auf der Webseite vom Belantis kaufen - mit dem Code "HALLOWEEN30" könnt Ihr Euch an jedem Samstag im Oktober 30 Prozent Rabatt sichern.

Zentrum - In dieser Woche hat die 33. Leipziger Lachmesse begonnen und mit einem Highlight wartet am Samstagabend der Kupfersaal (Kupfergasse 2) auf: Die spitzeste Zunge Deutschlands Desirée Nick (67) liest aus ihrem neuen Buch "Alte weiße Frau - Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind" und wird damit sicher den einen oder anderen Zuschauer zum Schmunzeln bringen. "So persönlich wie brillant zeigt sie, wo Altersdiskriminierung im Alltag auf Frauen lauert und wie wir uns dagegen wehren können", kündigt der Veranstalter an.

Los geht's um 20 Uhr, Tickets könnt Ihr auf der Seite vom Kupfersaal oder TixforGigs kaufen.