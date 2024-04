Sicherheit geht vor: Was in Leipziger Bussen und Bahnen ab Mai verboten ist

Leipzig - Ihr seid mit dem E-Scooter unterwegs und plötzlich fängt es an zu regnen? Wer dann samt Roller einfach in die Straßenbahn einsteigen will, hat zukünftig Pech. Das ist ab Mai in Leipzig nämlich verboten.

Hintergrund: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat aus Sicherheitsgründen eine Empfehlung ausgesprochen, der mehrere Städte in Deutschland bereits gefolgt sind oder es in Kürze tun.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe setzen die neue Regelung aus Sicherheitsgründen in Kraft. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Empfehlung dient der Sicherheit der Fahrgäste und der Mitarbeitenden. Sie basiert auf Untersuchungen zur Gefährdung durch Akku-Brände von E-Tretrollern", so die LVB. Bislang seien die Sicherheitsanforderungen für Akkus von E-Scootern eher niedrig, weshalb jedoch ein größeres Gefahrenpotenzial bestehe.

Sie können beispielsweise plötzlich in Flammen aufgehen. In Straßenbahnen und Bussen habe man in der Regel jedoch keine Möglichkeit, sich in einem anderen abschließbaren Fahrzeugteil in Sicherheit zu bringen.

Die Mitnahme von E-Bikes bzw. Pedelecs, Elektrorollstühlen und vierrädrigen Elektromobilen (hier ist eine Genehmigung der LVB erforderlich!) ist weiterhin erlaubt - sie unterliegen höheren Sicherheitsstandards. Auch nicht elektrisch betriebene Tretroller dürft Ihr in zusammengeklapptem Zustand in Bus und Bahn mitführen.

Tipp: Wer keinen eigenen E-Tretroller hat, kann sich über die LeipzigMOVE-App einen buchen. Mehr Informationen findet Ihr unter leipzig-move.de.