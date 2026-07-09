Verlängerung bis in den Nordwesten: Kriegt Leipzig bald eine neue Tramverbindung?

Leipzig - Die Straßenbahnlinie 10 könnte bald verlängert werden und bis zum S-Bahnhof Wahren im Nordwesten der Stadt fahren. Allerdings könnte die knifflige Haushaltslage zum Problem werden.

Der S-Bahnhof Wahren ist aktuell nicht an das Straßenbahnnetz angebunden. © Silvio Bürger

Die Idee, den Stadtteil Wahren, den S-Bahnhof Wahren und die Gewerbegebiete im Nordraum besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden, steht schon länger im Raum.

Eine Machbarkeitsstudie, die vom Freistaat Sachsen, der Stadt Leipzig und den Leipziger Verkehrsbetrieben in Auftrag gegeben wurde, hat dafür drei mögliche Varianten untersucht und ist jetzt zu einer klaren Empfehlung gekommen. Das teilte die Stadt am Donnerstagvormittag mit.

Die Studie schlägt vor, eine zweigleisig befahrbare Strecke über die verlängerte Auenseestraße bis zu einer neuen Wendeschleife zu bauen. Außerdem wird der Bau eines möglichen neuen Straßenbahnbetriebshofs nahe dem S-Bahnhof Leipzig-Wahren empfohlen.

So könnte dann auch die bestehende Wendeschleife am Pater-Aurelius-Platz entfallen. "Dadurch könnte der Bereich rund um das Rathaus Wahren attraktiver gestaltet werden", hieß es in der Pressemitteilung.