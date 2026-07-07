07.07.2026 07:00 Leipzigs Wohnungsmarkt immer mehr unter Druck: Wer umzieht hat schon verloren

Leipzigs Wohnungsmarkt steht deutlich unter Druck, meldete die Stadtverwaltung. Die Realität sieht viel düsterer aus, findet TAG24-Redakteur Eric Mittmann.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Der Wohnungsmarkt der Messestadt steht deutlich unter Druck, meldete Leipzigs Stadtverwaltung am Montag. Die Realität sieht dabei längst viel düsterer aus, findet TAG24-Redakteur Eric Mittmann und warnt: Wer heute in Leipzig umzieht, hat im Grunde schon verloren. Ein Kommentar.

Die Lage auf Leipzigs Wohnungsmarkt wird immer dramatischer. Allein zwischen 2022 und 2025 sollen die Preise für Neuvermietungen um 25 Prozent gestiegen sein. © claudiodivizia/123RF Anders kann man es doch nicht mehr beschreiben, wenn man Fakten liest wie die folgenden: Die Preise für Neuvermietungen sind allein zwischen 2022 und 2025 um 25 Prozent gestiegen.

Die Zahl neu inserierter Mietwohnungen hat sich seit 2015 mehr als halbiert!

Ein Wohnungswechsel ist in der Regel mit Mehrkosten von 20 bis 50 Prozent verbunden - und das oft auch beim Bezug einer kleineren Wohnung. Wir zahlen immer mehr für ein immer kleineres Angebot an Wohnungen und wenn wir dann wirklich etwas finden sollten, können wir froh sein, wenn uns nicht allein der Umzug in den Ruin treibt. Leipzig Lokal Innerhalb von nur drei Jahren: Neuvermietungen in Leipzig 25 Prozent teurer! Noch schlimmer sieht die Lage für einen Vier-Personen-Haushalt aus: Nur noch acht Prozent der Mietangebote sind laut Stadtverwaltung für eine typisch deutsche Familie (Mama, Papa plus zwei Kinder) zugleich bezahlbar und angemessen. Nicht einmal ein Zentel der Inserate!? Bei fünf und mehr Personen schrumpfe das Angebot sogar auf weniger als ein Prozent. Leipzig bezeichnet sich selbst immer so gern als junge Stadt. Als Stadt für Studenten und junge Familien. Wo sollen diese Leute denn leben, wenn sie sich die Miete nicht leisten können!?

Ist das wirklich die Stadt, in der wir leben wollen?