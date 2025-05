Von Ausbildungsnacht bis Nachtlauf: Das geht diese Woche in Leipzig

Leipzig - Auch unter der Woche ist in Leipzig so einiges los. Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Seit Jahrzehnten begeistern Disney-Klassiker und Neuverfilmungen Jung und Alt sowohl auf der Kinoleinwand als auch in den eigenen vier Wänden. Unter dem Motto "Follow Your Dreams" lädt die Konzertreihe "Disney in Concert" zusammen mit dem Hollywood-Sound-Orchestra dazu ein, die schönsten Filme, ihre Botschaften und vor allem ihre Musik noch einmal zu erleben. Das Konzert findet am Mittwoch um 20 Uhr in der Quarterback Arena statt. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.