Wegen extremer Hitze: LVB schränken Tram- und Busverkehr ein

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Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) müssen aufgrund einer erneuten Hitzewelle über Leipzig ihren Tram- und Busverkehr einschränken.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) müssen aufgrund einer erneuten Hitzewelle über Leipzig ihren Tram- und Busverkehr einschränken.

Die Masse ist bereits so weich geworden, dass man sie mit dem Finger eindrücken kann.
Die Masse ist bereits so weich geworden, dass man sie mit dem Finger eindrücken kann.  © Christian Grube

Die Straßenbahn-Linien 3, 8 und 31 werden aufgrund der extremen Hitze bis auf Weiteres umgeleitet, informieren die LVB auf ihrer Internetseite.

Wie Sprecher Marc Backhaus am Donnerstag auf Anfrage von TAG24 erklärte, habe man vorsorglich den Friedrich-List-Platz in stadteinwärtige Richtung für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Darüber hinaus werden vier Buslinien von den Gleisen genommen.

Das Problem: Aufgrund von Temperaturen bis zu 38 Grad sei die Fugenmasse an der betroffenen Stelle erneut weich geworden.

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"Wir haben schon gegen Mittag hohe Temperaturen in den Fugen festgestellt", so Backhaus.

Die Buslinien 67, 70, 74 und 131 sollen aktuellen Informationen zufolge aufgrund der Wetterlage bis 23.59 Uhr umgeleitet werden.

Wann alle Trams und Busse wieder regulär fahren, ist noch nicht bekannt. Auch wenn die anfängliche Prognose aufgrund der über Nacht abfallenden Temperaturen vorsichtig positiv sei, können weitere Einschränkungen im Verkehr nicht ausgeschlossen werden.

Die Trams fahren aktuell nicht mehr über den Friedrich-List-Platz.
Die Trams fahren aktuell nicht mehr über den Friedrich-List-Platz.  © Christian Grube
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Wie genau die betroffenen Trams und Busse umgeleitet werden, seht Ihr in den aktuellen Meldungen zu Änderungen im Linienverkehr.

Titelfoto: Montage: Christian Grube

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