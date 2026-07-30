Hunderte Quadratmeter extra: Leipziger REWE-Markt wird vergrößert

Leipzig - Der REWE im NEO-Kaufhaus in der Leipziger Innenstadt wird bald vergrößert.

Der REWE in der Petersstraße wird um einige Quadratmeter wachsen. © PR/ec Advisors GmbH

Der Vollsortiment-REWE will seine Fläche demnach von 2500 auf rund 3100 Quadratmeter erweitern. Grund für die Aktion sei nach Unternehmensangaben die "hohe Nachfrage und die erfolgreiche Entwicklung" des Stores.

"Mit der Flächen- und Sortimentserweiterung schaffen wir weitere Anreize, unseren Markt zu besuchen", freut sich Marktleiter Matthias Härzschel. "Vor allem planen wir die Erweiterung unseres Mittagsangebotes, da wir hier viel Bedarf mit unserer innerstädtischen Lage erkennen."

Mit der Vergrößerung und der angekündigten Ansiedelung der Essenshalle Distrikt Market sowie des NIKE Flagship Stores sehen die Betreiber die Vermietung der Einzelhandelsflächen im Unter- und Erdgeschoss als "weitestgehend" abgeschlossen an. So sei dort inzwischen nur noch eine einzige Fläche frei.