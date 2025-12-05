05.12.2025 06:05 Zum Abholen oder Selbstschlagen: Hier findet Ihr Weihnachtsbäume in und um Leipzig!

Weihnachten rückt immer näher. Wer noch immer auf der Suche nach einem passenden Baum für Heiligabend ist, wird in Leipzig garantiert fündig.

Von Annika Rank

Leipzig - Weihnachten rückt immer näher. Wer auf der Suche nach einem passenden Baum für Heiligabend ist, wird in Leipzig garantiert fündig: In der Messestadt gibt es Weihnachtsbäume quasi an jeder Ecke zu kaufen. © Facebook/Weihnachtsbäume Leipzig Private sowie von der Stadt genehmigte Verkaufsstellen (ab sofort bis zum 23. Dezember geöffnet): Festplatz Cottaweg (Montag bis Sonntag, 9 bis 20 Uhr)

Gohlis Park (Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)

Heinrich-Schütz-Platz (Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)



Huygensplatz (Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)



Lindenauer Markt (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr)



Völkerschlachtdenkmal (Montag bis Sonntag, 9.30 bis 18 Uhr)



Riebeckstraße/Ecke Lipsiusstraße (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr)



Rohrteichstraße/Schönefelder Allee (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 17 Uhr)



Wilhelm-Leuschner-Platz (Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr)



Richard-Lehmann-Straße/Karli (Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)

Käthe-Kollwitz-Straße/Schreberbad. (Montag bis Samstag, 9.30 bis 17.30 Uhr; Sonntag, 10 bis 16 Uhr)

Auto-Saxe Rückmarsdorf (Montag bis Samstag, 9.30 bis 17.30 Uhr)

Friedenskirche Gohlis (Montag bis Sonntag, 9 bis 19 Uhr)



Karl-Heine-Straße (bis zum 21. Dezember: Freitag bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr)



Auengarten An der Mühlpleiße (bis zum 21. Dezember: Freitag und Samstag, 11 bis 19 Uhr; Mittwoch, Donnerstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr) Weihnachtsbaumaktionen von Sachsenforst An verschiedenen Orten rund um Leipzig kann man sich seinen liebsten Baum aussuchen und selbst schlagen. © Ralph Kunz An folgenden Anlaufstellen im Leipziger Umland können Bäume selbst geschlagen werden:

Böhlen (7. und 21. Dezember von 10 bis 15 Uhr): Direkt an der B2, die Zufahrt erfolgt über den Parkplatz Imbiss Waldeck



Direkt an der B2, die Zufahrt erfolgt über den Parkplatz Imbiss Waldeck Forstbezirk Taura (13. Dezember von 9 bis 16 Uhr): In der Bahnhofstraße in Zschepplin stehen verschiedene Tannen, Fichten und Kiefern zur Auswahl

In der Bahnhofstraße in Zschepplin stehen verschiedene Tannen, Fichten und Kiefern zur Auswahl Naunhofer Forst (14. Dezember von 10 bis 14 Uhr): Im Dreiflügelweg in Naunhof

Im Dreiflügelweg in Naunhof Revier Schmannewitz (14. Dezember von 10 bis 14 Uhr): Auf dem Gelände der Försterei Schmannewitz stehen Blaufichten

Försterei Schmannewitz stehen Blaufichten Großpösna (14. Dezember von 9 bis 14 Uhr): Im Mühlenweg im Großpösnaer Oberholz braucht man eine eigene Handsäge.

Im Mühlenweg im Großpösnaer Oberholz braucht man eine eigene Handsäge. Wermsdorfer Wald (20. Dezember von 9 bis 14 Uhr): Das Waldstück findet Ihr, wenn Ihr aus Wermsdorf in Richtung Collm fahrt und den letzten Waldweg rechts (Kalkweg) nehmt Zum Selbstschlagen sollte eine eigene Handsäge mitgebracht werden.

Titelfoto: Montage Facebook/Weihnachtsbäume Leipzig ; Ralph Kunz