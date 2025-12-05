Zum Abholen oder Selbstschlagen: Hier findet Ihr Weihnachtsbäume in und um Leipzig!
Leipzig - Weihnachten rückt immer näher. Wer auf der Suche nach einem passenden Baum für Heiligabend ist, wird in Leipzig garantiert fündig:
Private sowie von der Stadt genehmigte Verkaufsstellen (ab sofort bis zum 23. Dezember geöffnet):
- Festplatz Cottaweg (Montag bis Sonntag, 9 bis 20 Uhr)
- Gohlis Park (Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)
- Heinrich-Schütz-Platz (Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)
- Huygensplatz (Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)
- Lindenauer Markt (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr)
- Völkerschlachtdenkmal (Montag bis Sonntag, 9.30 bis 18 Uhr)
- Riebeckstraße/Ecke Lipsiusstraße (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr)
- Rohrteichstraße/Schönefelder Allee (Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 17 Uhr)
- Wilhelm-Leuschner-Platz (Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr)
- Richard-Lehmann-Straße/Karli (Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 16 Uhr)
- Käthe-Kollwitz-Straße/Schreberbad. (Montag bis Samstag, 9.30 bis 17.30 Uhr; Sonntag, 10 bis 16 Uhr)
- Auto-Saxe Rückmarsdorf (Montag bis Samstag, 9.30 bis 17.30 Uhr)
- Friedenskirche Gohlis (Montag bis Sonntag, 9 bis 19 Uhr)
- Karl-Heine-Straße (bis zum 21. Dezember: Freitag bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr)
- Auengarten An der Mühlpleiße (bis zum 21. Dezember: Freitag und Samstag, 11 bis 19 Uhr; Mittwoch, Donnerstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr)
Weihnachtsbaumaktionen von Sachsenforst
An folgenden Anlaufstellen im Leipziger Umland können Bäume selbst geschlagen werden:
- Böhlen (7. und 21. Dezember von 10 bis 15 Uhr): Direkt an der B2, die Zufahrt erfolgt über den Parkplatz Imbiss Waldeck
- Forstbezirk Taura (13. Dezember von 9 bis 16 Uhr): In der Bahnhofstraße in Zschepplin stehen verschiedene Tannen, Fichten und Kiefern zur Auswahl
- Naunhofer Forst (14. Dezember von 10 bis 14 Uhr): Im Dreiflügelweg in Naunhof
- Revier Schmannewitz (14. Dezember von 10 bis 14 Uhr): Auf dem Gelände der Försterei Schmannewitz stehen Blaufichten
- Großpösna (14. Dezember von 9 bis 14 Uhr): Im Mühlenweg im Großpösnaer Oberholz braucht man eine eigene Handsäge.
- Wermsdorfer Wald (20. Dezember von 9 bis 14 Uhr): Das Waldstück findet Ihr, wenn Ihr aus Wermsdorf in Richtung Collm fahrt und den letzten Waldweg rechts (Kalkweg) nehmt
Zum Selbstschlagen sollte eine eigene Handsäge mitgebracht werden.
