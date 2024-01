05.01.2024 13:14 Zufall oder Brandstiftung? Tür verhinderte Schlimmeres

In Leipzig fing in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wertstoffbehälter in einem Mehrfamilienhaus Feuer.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Im Keller eines Leipziger Mehrfamilienhauses fing in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wertstoffbehälter Feuer. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) © dpa/A9999 Günther Jockel Die Polizeidirektion Leipzig bekam gegen 2.20 Uhr in der Nacht die Meldung, dass es in der Annenstraße im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf brennt. Schnell war klar, dass es sich um ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses handelte. Ausgebrochen sei das Feuer aus bisher unbekannten Gründen in einem Wertstoffbehälter im Wirtschaftsraum des Hauses. Leipzig Lokal Leipziger Familie erhält übles Neujahrsgeschenk, dann kommt die Polizei! Binnen kürzester Zeit kam es zu einer enormen Rauchentwicklung. Dabei wurden weitere Wertstoffbehälter, ein Fahrrad und die Wände des Raumes durch starke Rußablagerungen beschädigt. Glücklicherweise war der Raum durch eine Brandschutztür gesichert und so konnten sich das Feuer und der Rauch nicht im Haus ausbreiten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. "Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden", erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Die Polizei ermittelt aktuell noch, wie es zu dem Feuer kam.

