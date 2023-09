Mann greift Kind in Leipziger Straßenbahn an: Polizei sucht Tatverdächtigen

Leipzig - Ein zwölfjähriges Kind ist in einer Leipziger Straßenbahn angegriffen und leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei einen Tatverdächtigen.

Im Januar wurde ein Zwölfjähriger Opfer eines Angriffs in einer Leipziger Straßenbahn. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Behörde am Freitag mitteilte, kam es bereits am 26. Januar gegen 8.12 Uhr in Sellerhausen-Stünz zu der Attacke.

Der Junge sei Teil einer Schulklasse, die mit der Tramlinie 3 in Richtung Knautkleeberg unterwegs war.

"In der weiteren Folge kam es im Bereich der Permoserstraße aus bisher nicht bekannter Ursache zu einem tätlichen Angriff eines unbekannten Mannes gegen einen der Schüler", hieß es.

Der Unbekannte sei aus der Tram ausgestiegen, als die Begleitpersonen dem Opfer zur Hilfe kamen.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts. Da der Unbekannte bisher nicht gefunden werden konnte, wird um Zeugenhinweise gebeten.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: