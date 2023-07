Mann wird von Leipziger Polizei angerufen - und reagiert mit Nazi-Gruß

Leipzig - Erst gab er einen Hinweis, jetzt wird gegen ihn ermittelt: Ein 34-Jähriger ist am Montagabend von der Leipziger Polizei angerufen worden und hat mit einem Nazi -Gruß reagiert.

Ein 34-Jähriger wurde von der Leipziger Polizei zurückgerufen - und reagierte mit einem Nazi-Gruß. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, rief der Mann gegen 19.50 Uhr zunächst selbst beim Polizeirevier Leipzig-Südwest an, um eine mögliche Sachbeschädigung auf dem Spielplatz an der Ecke Schönauer Lachen/Schönauer Straße zu melden.

Demnach entdeckten die alarmierten Polizisten vor Ort frischen Sprühkleber an der Tafel eines Spielturms. Der Kleber habe rückstandslos entfernt werden können.

So weit, so gut - beim Rückruf sei es dann allerdings zu der Nazi-Äußerung gekommen: "Nachdem ein Beamter des Polizeireviers Leipzig-Südwest noch mal bei dem Hinweisgeber anrief, entgegnete dieser am Telefon einen nationalsozialistischen Gruß", hieß es weiter.

Daraufhin sei der 34-Jährige von den Beamten aufgesucht worden. Laut Polizei zeigte ein Atemalkoholtest: Der betrunken wirkende Mann hatte 2,1 Promille intus.