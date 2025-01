Nach der Party wird aufgeräumt: So viel Silvestermüll kam in Leipzig zusammen!

Leipzig - Es wurde geknallt, geböllert und getrunken: Ob Feuerwerksreste oder leere Sektflaschen - in Leipzig ist an Silvester wieder viel Müll zusammengekommen.

Mit Abfall übersät: In Leipzig kam wieder viel Silvestermüll zusammen. © EHL Media/Björn Stach

Nach der Party kam das Aufräumen: Straßen und Plätze waren mit Abfall übersät, besonders an beliebten Orten wie dem Augustusplatz oder der Karl-Liebknecht-Straße türmte sich der Müll.

"Während viele von euch noch ins neue Jahr gefeiert haben, waren unsere Kolleginnen und Kollegen bereits fleißig im Einsatz", teilte die Stadtreinigung Leipzig bei Facebook mit.

So seien die ersten Mitarbeiter an Silvester bereits kurz nach Mitternacht ausgerückt, um der Lage auf den Straßen Herr zu werden, am frühen Neujahrsmorgen sei es dann mit einem Sondereinsatz ans Aufräumen im Zentrum gegangen.

Bemerkenswert: "Am Neujahrstag kamen allein in der Innenstadt rund 66 Kubikmeter Abfall zusammen - darunter Glasflaschen, Raketenreste, Feuerwerksbatterien und Überbleibsel von Konfetti und Wunderkerzen", hieß es weiter.