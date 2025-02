Neue Unterkunft für Geflüchtete in Leipzig: 448 Plätze geplant

Leipzig - Drei Gebäude, 56 Wohneinheiten, 448 Plätze: In Leipzig wird eine neue Unterkunft für Geflüchtete gebaut.

An der Diezmannstraße 12a wird eine neue Unterkunft für Geflüchtete entstehen. © EHL Media/Matthew Damarell

Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, entsteht die Gemeinschaftsunterkunft auf einem leerstehenden Grundstück an der Diezmannstraße 12a.

So seien die Planungen für den Bau bereits beendet: In die Erdgeschosse der Häuser sollen demnach Betreuungs- und Gemeinschaftsräume kommen, in die oberen Etagen die Wohneinheiten für je bis zu acht Menschen.

"Die Gebäude werden mit einer Photovoltaikanlage sowie Dach- und Fassadenbegrünung ausgestattet sein. Ein Spielplatz und ein Bolzplatz auf der Freifläche sollen öffentlich zugänglich sein", so die Stadt.

Erste Vorbereitungen, wie etwa die Beseitigung von Bäumen, Büschen und Schutt sollen bis Ende des Monats abgeschlossen werden. Im Sommer soll dann der Bau beginnen und am 1. Januar 2028 zur Eröffnung abgeschlossen sein.