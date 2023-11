Landesparteitag in Sachsen: SPD-Chef Lars Klingbeil besucht Neukieritzsch

Neukieritzsch - Auf einem Landesparteitag will sich Sachsens SPD auf die Landtagswahl im kommenden September einstimmen.

SPD-Chef Lars Klingbeil (45) wird am heutigen Samstag in Neukieritzsch erwartet, um auf dem Landesparteitag der Sozialdemokraten zu sprechen. © Kilian Genius/dpa

Erwartet wird am Samstag (10 Uhr) in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) unter anderem die Rede des SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (45).

Zudem soll die aktuelle Sozialministerin Petra Köpping (65) zur Spitzenkandidatin gewählt und das Wahlprogramm verabschiedet werden.

In Sachsen ist am 1. September 2024 Landtagswahl. Derzeit regieren die Grünen und die SPD als Juniorpartner der CDU in einer Koalition.