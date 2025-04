Leipzig geht gegen Mietwucher vor: Vermietern drohen bis zu drei Jahre Knast

Leipzigs Wohnungsmarkt ist bereits seit Jahren angespannt. Mit einem neuen Online-Formular will die Stadtverwaltung nun gegen Mietwucher vorgehen. © Jan Woitas/dpa

Seit November vergangenen Jahres seien im Sozialamt bereits über 680 Meldungen über viel zu hohe Mieten eingegangen. Damals hatte die Linke ihre sogenannte Mietwucher-App für mehrere Großstädte an den Start gebracht, darunter auch Leipzig. Die Idee: Nutzer können mithilfe der Anwendung berechnen, ob ihre Kaltmiete überhöht ist.

Im Kampf um bezahlbare Mieten will sich die Messestadt das Konzept nun zu eigen machen. Spätestens ab Juni will die Verwaltung ein eigenes Formular online schalten, mit dem Haushalte Fälle melden können, in denen sie Mietwucher verdächtigen. Das Sozialamt will diese prüfen und nachweisbare Verstöße strafrechtlich verfolgen.

Besonders gierigen Vermietern könnten dann sogar Freiheitsstrafen bis zu drei Jahre drohen, denn: Wird die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 50 Prozent überschritten, kann eine Straftat vorliegen und die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet. Ab einer Überschreitung der ortsüblichen Vergleichsmiete von mindestens 20 Prozent drohen Bußgelder.

Interessant für Betroffene: "Im Rahmen der Verfolgung und Ahndung einer Mietpreisüberhöhung als Ordnungswidrigkeit oder Straftat kann die Rückerstattung des Mehrerlöses an den Mieter angeordnet werden", so die Stadt.