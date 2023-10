MDR-Chefin Wille: Parteien nutzen Rundfunkbeitrag als Wahlkampfthema

Ende des Monats scheidet Karola Wille (64) aus ihrer Position als Chefin des MDR. In ihrer Abschlussrede beklagte sie nun, dass Parteien den Rundfunkbeitrag auch als Wahlkampfthema entdeckt hätten. © Jan Woitas/dpa

In ihrer Abschlussrede nach zwei Amtszeiten sagte die 64-Jährige am Montag in Leipzig, sie beschäftige, wie schwer es im politischen Raum an verschiedenen Stellen geworden sei, die verfassungsrechtlichen Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wachzuhalten.

Wille beklagte, dass Parteien den Rundfunkbeitrag auch als Wahlkampfthema entdeckt hätten.

Die Chefin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hört Ende des Monats nach zwei Amtszeiten auf. Nachfolger ist der bisherige MDR-Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig.

Wille war seit Anfang der 1990er Jahre für den ARD-Sender tätig und baute diesen nach der Wende mit auf. Das Sendegebiet erstreckt sich über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.