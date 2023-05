Ängstlich und ohne Orientierung: Findelkind Nelly sucht dringend Zuhause zum Schmusen

Wenn sie sich behütet an ihrem Menschen festhalten kann, sei Nellys kleine Welt in Ordnung. (Bildmontage) © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Kleine Nelly, was ist dir widerfahren?" Mit dieser Frage stellt das Tierheim Delitzsch Katze Nelly in einem Facebook-Post vor.

Orientierungslosigkeit, Verletzungen, überhöhter Blutdruck - die Kleine schien es bisher nicht leicht gehabt zu haben.

Aufgrund dessen war sie bisher in einer Quarantäne-Box zu Hause.

Neben der Verletzung am Kopf, die zwar schon etwas älter zu sein scheint, bereiteten die geweiteten Pupillen den Tierfreunden große Sorgen.

Sie reagierten sofort, machten ein Blutbild und maßen den Blutdruck. Leider war Letzterer viel zu hoch.

Der Tierschutzverein befürchtet, dass sich ihre Netzhaut ablösen könnte, was aber durch Medikamente verhindert werden kann.

Sich in fremder Umgebung zurechtzufinden, bereite ihr bisher große Probleme, weswegen sie Nähe zu einer Bezugsperson zu suchen scheint. "Es schmerzt, sie laut rufen zu hören, einfach nach ihrem Menschen, an dessen Schulter sie sich sofort einhakt. Dann ist ihre kleine Welt in Ordnung, fest an sich gedrückt, geht sofort der Schnurrmotor an."