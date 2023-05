Mukki sucht ein neues Zuhause, wo er am besten der einzige Prinz ist

Kleiner Mann ganz groß! Mit diesen süßen Bildern macht Mukki aus dem Tierheim Delitzsch aktuell auf sich aufmerksam. © Montage: Screenshots/facebook.com/tierheim.delitzsch

Denn tatsächlich durfte der etwa 2019 geborene Rüde schon einmal Familienluft schnuppern, wie die Mitarbeiter des Tierheims auf Facebook berichten. Dies sei jedoch am Zusammenleben mit den dort ebenfalls lebenden Katzen gescheitert. Also ging es zurück in die Einrichtung - und damit wieder auf Suche.

Der süße, kleine Kerl wisse genau, was er will und versuche dies ganz nach Terrier-Art auch durchzusetzen.

"Da ist Hundeerfahrung gefragt", so die Tierhelfer. "Dem Hundejungen muss mit der richtigen Führung das Sich-Zurücknehmen erklärt werden." Die Hoffnung: Mukki mit klaren Regeln aufzeigen, dass auch Ruhe und Respekt wichtig sind.

Wichtig dabei: "Sein neues Zuhause sollte er sich ausschließlich nur mit seinen Zweibeinern teilen, die definitiv nicht jünger als zwölf Jahre sind."

Das Zusammenleben mit einem Artgenossen wollen die Tierhelfer dabei allerdings nicht vollkommen ausschließen. Mukki könne sich durchaus mit anderen Fellnasen arrangieren. "Es entscheidet die Sympathie und das richtige Handling der Halter."