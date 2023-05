Tokio Hotel und Heidi Klum statten Leipziger Polizei Besuch ab: "Living my Police Fantasy!"

Auf eine Einladung hin besuchten die Musiker von Tokio Hotel die Leipziger Polizei. © Bildmontage: Instagram/Polizei Sachsen, Instagram/TokioHotel

Am Mittwochabend machte die "Beyond the World"-Tour des Quartetts rund um die Kaulitz-Brüder Bill und Tom (33) im Haus Auensee Halt. Dort gab es neben dem Konzert auch ein "Meet & Greet" mit den Fans - vorab hatten die Musiker aber noch einen ganz besonderen Termin.

Auf Einladung der Polizei Sachsen hatten Bill, Tom, Georg und Gustav einer hiesigen Polizeistation einen Besuch abgestattet.

"Wir haben geguckt, ob die vier das Zeug zum Kommissar haben und sie haben so weit alle Prüfungen bestanden", so ein Polizeibeamter in der Instagram-Story der Leipziger Polizei.

Besonders im Vordergrund standen dabei aber wohl vor allem die Uniformen und Outfits der Behörden-Mitarbeiter, in die die Musiker sogleich schlüpften. "Ich bin hier schon in meinem sexy Onesie. Living my police fantasy", schwärmte Bill in seiner eigenen Instagram-Story.

Aber auch Tom, Georg und Gustav machten in ihren Kommissar-Uniformen eine gute Figur.