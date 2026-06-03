Über 100 Straftaten: Polizei schnappt Intensivtäter am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Beamte der Leipziger Bundespolizei haben am Dienstag dem Treiben eines gesuchten Intensivtäters ein Ende gesetzt.

Die Bundespolizei verhaftete den 39-Jährigen in der Westhalle des Leipziger Hauptbahnhofes. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie Polizeisprecherin Luisa Liebold auf TAG24-Nachfrage bestätigte, sollen insgesamt über 100 Straftaten auf das Konto des Mannes gehen.

Die Einsatzkräfte stellten den 39-Jährigen gegen Mittag in der Westhalle des Hauptbahnhofes, nur Stunden, nachdem das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte.

"In der Vergangenheit ist er wiederholt wegen verschiedener Straftaten, darunter Körperverletzungs-, Sexual- und Eigentumsdelikte sowie Hausfriedensbrüche, in das Visier der Polizei geraten", so Liebold.