Über 100 Straftaten: Polizei schnappt Intensivtäter am Leipziger Hauptbahnhof
Leipzig - Beamte der Leipziger Bundespolizei haben am Dienstag dem Treiben eines gesuchten Intensivtäters ein Ende gesetzt.
Wie Polizeisprecherin Luisa Liebold auf TAG24-Nachfrage bestätigte, sollen insgesamt über 100 Straftaten auf das Konto des Mannes gehen.
Die Einsatzkräfte stellten den 39-Jährigen gegen Mittag in der Westhalle des Hauptbahnhofes, nur Stunden, nachdem das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte.
"In der Vergangenheit ist er wiederholt wegen verschiedener Straftaten, darunter Körperverletzungs-, Sexual- und Eigentumsdelikte sowie Hausfriedensbrüche, in das Visier der Polizei geraten", so Liebold.
Im Anschluss wurde der Inder dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Anschließend erfolgte die Einlieferung des Mannes in eine Justizvollzugsanstalt.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa