21-Jähriger rast unter Leitplanke: Lamborghini nur noch Schrott!

Leipzig - Das war ein teurer Spaß: Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag auf der B2 in Leipzig seinen Luxusschlitten geschrottet.

Das wird teuer für den Fahrer (21) des Lamborghini, der hier unter der Leitplanke feststeckt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geschah der Crash auf der Bundesstraße gegen 23 Uhr in stadteinwärtige Richtung auf Höhe des Goethesteigs.

Dabei habe der Fahrer (21) des Lamborghini Huracan in einer Kurve die Kontrolle über den Sportwagen verloren und ist daraufhin in die Leitplanke gekracht. Unter dieser steckte er in der Folge regelrecht fest.

Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Zur Sicherheit war der Rettungsdienst dennoch vor Ort.

Klar ist allerdings eines: Der Schaden an dem Luxus-Sportwagen ist hoch – laut Polizeisprecher Chris Graupner liege er bei rund 200.000 Euro.

Unklar ist bislang noch, ob der Lenker des Luxusautos zu schnell unterwegs war. Erlaubt sind dort 80 Kilometer pro Stunde.