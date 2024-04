70-Jähriger fährt bei Rot auf Leipziger Kreuzung: Drei Autos krachen zusammen

Leipzig - Am Freitagmittag hat es im Westen von Leipzig gekracht: Drei Autos kollidierten auf der Kreuzung der Lützner, Schönauer und Garskestraße.

Drei Autos krachten ineinander. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall um 12.12 Uhr.

Der 70-jährige Fahrer eines Toyota war in östliche Richtung unterwegs und soll vermutlich an der Kreuzung eine rote Ampel missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 50-Jährigen kam, die die Garskestraße in südliche Richtung befuhr.

"Anschließend wurden die Fahrzeuge in einen weiteren Pkw Nissan (Fahrer: 53) geschoben", so Polizeisprecherin Josephin Sader.

Feuerwehr und Krankenwagen eilten zur Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in eine Klinik gefahren und ambulant behandelt, die VW-Fahrerin wurde dort sogar stationär aufgenommen. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Sader: "Der Verkehrsunfalldienst übernahm vor Ort die Unfallaufnahme und ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall."

In Leipzig-Grünau kam es während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zu Verkehrseinschränkungen.