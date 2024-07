87-Jährige stirbt nach Unfall mit Fahrrad: Polizei sucht nach Zeugen

Die 87-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag sie nach vier Wochen den Folgen ihrer Verletzungen durch den Unfall. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

An besagtem 1. Juni war die Radfahrerin gegen 9.35 Uhr auf dem Röhrweg in Torgau in stadtauswärtige Richtung unterwegs und bog nach links in die Zufahrt des dortigen Netto-Marktes ab.



"Es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer, welcher vom Parkplatz auf den Röhrweg fuhr. Im weiteren Verlauf half dieser der durch den Unfall gestürzten älteren Dame zwar auf, hinterließ allerdings keine Personalien", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Die 87-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt, verstarb aber vier Wochen später. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten oder den unbekannten Fahrradfahrer kennen.

Dieser wird als 50 bis 55 Jahre alt, schwarz bekleidet und mit Glatze beschrieben.