Leipzig: 87-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Leipzig - Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Leipzig -Heiterblick ein tödlicher Verkehrsunfall .

Der 87-Jährige verstarb am Donnerstag noch am Unfallort. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz fuhr der 62-jährige Fahrer der Straßenbahnlinie 7 auf der Paunsdorfer Allee und hielt gegen 9.45 Uhr an der Haltestelle Hermelinstraße an. "Anschließend setzte er die Fahrt fort und kreuzte die Hermelinstraße", so die Sprecherin weiter.

Kurz nach der Kreuzung dann der Schock: Ein 87-jähriger Fußgänger, der auf dem rechten Gehweg parallel zur Straßenbahn unterwegs war, betrat urplötzlich die Gleise.

Die herannahende Bahn erfasste den Mann mit der vorderen rechten Ecke und verletzte ihn so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.