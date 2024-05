02.05.2024 11:12 5.198 Vier Verletzte bei schwerem Crash nahe Leipzig: Fahrer wird in VW eingeklemmt

Schwerer Unfall am 1. Mai in Markranstädt: Zwei Autos sind am frühen Morgen zusammengekracht – vier Personen wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Markranstädt - Schwerer Unfall am frühen Morgen des 1. Mai im Landkreis Leipzig! Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Mittwochmorgen in Markranstädt an. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Das Unglück geschah gegen 5.20 Uhr im Markranstädter Ortsteil Kulkwitz: An der Kreuzung zwischen B186/Zwenkauer Straße und der Straße der Einheit/Göhrenzer Straße sind ein VW Polo und ein Skoda Octavia zusammengekracht. Laut Feuerwehr-Sprecher Mike Köhler sei dabei der Fahrer (32) des VW im Fußraum seines Wagens eingeklemmt worden. Die Kameraden aus Gärnitz, Döhlen/Quesitz und Markranstädt rückten an und befreiten den Mann mit schwerem Gerät aus seinem Auto. Leipzig Unfall Fußgängerin (64) von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt Wie die Polizei am Donnerstag ergänzend mitteilte, sei die Fahrerin (23) des Skoda auf der Straße der Einheit in nordöstliche Richtung unterwegs gewesen und habe nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollen. Dabei habe sie den von links kommenden VW des 32-Jährigen übersehen. Insgesamt seien bei dem Crash nicht nur beide Fahrzeugführer, sondern auch ihre jeweiligen Beifahrer (25 und 23 Jahre) verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro. Die Kreuzung wurde von der Polizei voll gesperrt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen. Um den Fahrzeugführer des VW aus seinem Wagen befreien zu können... © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler ... mussten die Feuerwehrleute die komplette Fahrerseite öffnen. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Auch der Skoda wurde schwer beschädigt. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler Erstmeldung vom 1. Mai 8.33 Uhr, aktualisiert am 2. Mai 11.12 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Mike Köhler