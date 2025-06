Angetrunkener Mercedes-Fahrer rammt Streifenwagen

Großkugel - Am Mittwochabend hat ein Autofahrer auf der A9 Richtung München einen Funkstreifenwagen gerammt.

Alles in Kürze

Wie der 57-jährige Deutsche den Streifenwagen trotz eingeschaltetem Blaulicht übersehen konnte, bleibt zunächst unklar. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten gegen 21.20 Uhr einen Unfall auf der A9 in Höhe der Anschlussstelle Großkugel aufgenommen, als ein Mercedes aus bisher ungeklärten Gründen in das Heck des geparkten Polizeiautos krachte.

Glücklicherweise befanden sich die Polizisten zum Zeitpunkt des Aufpralls außerhalb des Fahrzeugs, und der 57-jährige Fahrer der E-Klasse blieb ebenfalls unverletzt.

Zu klären bleibt, warum der Mann den Streifenwagen übersehen hatte, da dieser mit eingeschaltetem Blaulicht in der Dunkelheit auch von einiger Entfernung hätte deutlich zu erkennen sein müssen.

"Ein beim E-Klasse-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille", sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke. "Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht."