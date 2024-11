Auto nimmt Laster die Vorfahrt: Mindestens ein Verletzter bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der Radefelder Allee nahe des Porsche-Werks in Leipzig ist am Dienstagmorgen mindestens eine Person verletzt worden.

Auf der Radefelder Allee ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos gekommen. © EHL Media

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 4.30 Uhr ereignet.

"Feuerwehr, Rettungsdienst und der Verkehrsunfalldienst der Polizei sind bereits vor Ort. Aktuell wissen wir von einer verletzten Person."

Die genauen Details des Unfalls waren zunächst noch unklar. Nach Informationen vom Ort des Geschehens ist bisher bekannt, dass eines der Autos die Radefelder Allee an der Hugo-Junkers-Straße hatte queren wollen. Dabei übersah der Fahrer offenbar den vorfahrtsberechtigten Lastwagen, woraufhin es zur Kollision kam.

Unklar ist bisher allerdings noch, inwiefern das zweite Auto in den Unfall involviert war.

Bei dem Crash soll eine Person in ihrem Auto eingeklemmt worden sein. Kameraden der Feuerwehr mussten diese zunächst befreien, bevor sie an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.