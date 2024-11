Auto nimmt Laster die Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der Radefelder Allee nahe des Porsche-Werks in Leipzig sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Auf der Radefelder Allee ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos gekommen. © EHL Media

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 4.30 Uhr ereignet. "Feuerwehr, Rettungsdienst und der Verkehrsunfalldienst der Polizei sind bereits vor Ort."

Grund für den Unfall war offenbar ein Vorfahrtsfehler. Laut Polizei war ein 42-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Hugo-Junkers-Straße unterwegs und wollte von dieser auf die Radefelder Allee abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines Daimler-Benz-Lastwagens.

Es kam zur Kollision, durch die der Hyundai in der Folge gegen einen verkehrsbedingt haltenden BMW eines 38-Jährigen geschleudert wurde, der sich auf der Gesner Straße befand.

Der 42-Jährige wurde bei dem Crash in seinem Hyundai eingeklemmt. Kameraden der Feuerwehr mussten ihn zunächst befreien, bevor sie ihn an den Rettungsdienst übergeben konnten und er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer (31) des Lasters wurde leicht verletzt.