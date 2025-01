Autofahrer erfasst Fußgänger auf Leipziger Ring, haut ab - und kommt wieder

Leipzig - Ein Autofahrer (20) hat in der Nacht zu Sonntag einen Fußgänger (30) auf dem Leipziger Innenstadtring erfasst und schwer verletzt. Der 20-Jährige fuhr erst weg, kam dann aber wieder.

Auf dem Leipziger Dittrichring kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Unfall. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 1.02 Uhr auf dem Dittrichring.



So sei der Golf-Fahrer in Richtung Martin-Luther-Ring unterwegs gewesen - mit überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei weiter.

Der 30-Jährige habe über die Straße gehen wollen und sei dabei von dem Wagen angefahren worden.

"Der 20-Jährige entfernte sich zunächst rechtswidrig von der Unfallstelle, kehrte aber nach wenigen Minuten zurück", hieß es.

Mit seinen schweren Verletzungen sei der Fußgänger ins Krankenhaus gebracht worden.

Zudem sei ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden.