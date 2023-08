01.08.2023 10:48 Autofahrerin (67) verwechselt Gas und Bremse: Mercedes kracht in Sparkasse

Ein Mercedes ist am Montagmittag in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) in eine Sparkasse gekracht.

Von Carolina Neubert

Schkeuditz - Ein Mercedes ist am Montagmittag in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) in eine Sparkasse gekracht. Bei einem Unfall am Montag in Schkeuditz fuhr ein Auto in eine Sparkasse. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte, wollte die Fahrerin (67) das Auto gegen 11.59 Uhr vor der Filiale an der Bahnhofsstraße parken und verwechselte dabei Gas und Bremse. Die Folge: Der Wagen sei rückwärts durch eine Sicherheitsscheibe gekracht. "Sie [die Fahrerin] kam erst innerhalb des Sicherheitsraumes der Sparkasse zum Stehen", hieß es weiter. Leipzig Unfall Autos krachen frontal ineinander: Ein Verletzter bei Unfall auf der S51 Die Polizei sprach von einem "erheblichen" Schaden - die genaue Höhe sei derzeit allerdings noch unklar. Verletzt worden sei bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

