23.12.2024 Betrunkener Peugeot-Fahrer kracht in Leipziger Haltestelle!

Diese Trunkenheitsfahrt endete mit einem Knall: Ein 62-Jähriger ist am Sonntagabend in Leipzig-Grünau mit seinem Peugeot in eine Haltestelle gekracht.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Diese Trunkenheitsfahrt endete mit einem Knall: Ein 62-Jähriger ist am Sonntagabend in Leipzig-Grünau mit seinem Peugeot in eine Haltestelle gekracht. Ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer wurde bei einem Unfall am Sonntag in Leipzig verletzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage sagte, war der Mann gegen 19.10 Uhr mit dem Auto auf der Breisgaustraße unterwegs und verwechselte dabei nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse. Daraufhin sei der Wagen gegen den S-Bahn-Haltepunkt Allee-Center gefahren. Der eingeklemmte 62-Jährige habe befreit werden müssen und sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Leipzig Unfall Unfall am Paunsdorf Center: Opel erfasst Passantin an Haltestelle Da der Fahrer laut Lübcke aber nach Alkohol roch, wurde auch ein Test gemacht - das Ergebnis: 2,56 Promille. Seinen Führerschein habe der Mann abgeben müssen. Der Wagen krachte in eine Haltestelle. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie hoch der Sachschaden ist, stehe noch nicht fest. Gegen den 62-Jährigen werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier