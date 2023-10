Crash am frühen Morgen: VW schlittert in Zaun, eine Person verletzt

Polizei und Rettungsdienst rückten am Morgen im Leipziger Stadtteil Paunsdorf an. © Lutz Brose

Ein VW Golf krachte gegen 7.45 Uhr in der Riesaer Straße auf Höhe des Straßenbahnhofs in Paunsdorf in ein Verkehrsschutzgeländer am Straßenrand, bestätigte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf Nachfrage von TAG24.

Das Fahrzeug soll allein beteiligt gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Frau leicht verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Crashs hatte es in Leipzig geregnet – ob dies mit ursächlich gewesen sein könnte, ist nach TAG24-Informationen noch unklar.

Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen am Vormittag noch nicht vor. Der VW wurde erheblich beschädigt.