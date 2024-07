Crash beim Abbiegen: 86-Jähriger bei Unfall in Leipzig verletzt

Leipzig - Ein 86-Jähriger wurde bei einem Unfall in Leipzig am Mittwochmorgen leicht verletzt.

Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Wie die Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24 bestätigte, geschah der Unfall gegen 8 Uhr morgens.

Dabei war eine Mercedes-Fahrerin (70) auf dem Dohnaweg in nördliche Richtung unterwegs und wollte in der weiteren Folge auf die Straße An der Tabaksmühle abbiegen.

Zeitgleich kam ein 86-jähriger Kia-Fahrer auf der Straße An der Tabaksmühle aus westlicher Richtung gefahren.

Als die Mercedes-Fahrerin gerade im Abbiege-Prozess war, fuhr der Kia ungebremst in den Mercedes. Dabei wurde der 86-Jährige leicht verletzt und es musste ein Krankenwagen gerufen werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.