Crash beim Abbiegen: BMW-Fahrer erfasst Radfahrerin und ihre zwei kleinen Kinder

Der BMW-Fahrer (63) kam aus der Löhrstraße (links) heraus und bog nach rechts ab, wobei er die Radfahrerin (36) erfasste. © Nico Zeißler

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung von der Löhrstraße zur Ernst-Pinkert-Straße in der Nähe des Parkhauses am Zoo.

Demnach war der Fahrer (63) eines BMW auf der Löhrstraße unterwegs und wollte an der Ecke nach rechts abbiegen.

Weil er dabei offenbar zu weit nach links geraten ist, kam es zum Zusammenstoß mit der 36 Jahre alten Fahrradfahrerin, die von rechts aus der Ernst-Pinkert-Straße herausgefahren kam.

Die Frau war nicht allein unterwegs: Im Kindersitz auf dem Gepäckträger saß ein vierjähriges Kind, im Fahrradanhänger außerdem ein weiteres Kleinkind (1).

Die ganze Familie wurde bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro.