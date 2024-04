Leipzig: Radfahrer verursacht Unfall mit Verletztem (53) und fährt einfach weg

Leipzig - Ein 53-Jähriger ist bei einem Fahrrad-Unfall am Dienstagnachmittag in Leipzig verletzt worden - die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Jahnallee kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Radfahrern. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Behörde am Mittwoch mitteilte, war der 53 Jahre alte Radler gegen 17.10 Uhr stadteinwärts auf dem Fahrradstreifen der Jahnallle unterwegs.

"Ein weiterer Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr, überholte den 53-Jährigen und hob dabei sein Vorderrad für kurze Zeit in die Luft", so die Polizei.

Beim Wiedereinscheren habe der Unbekannte dann die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei hingefallen.

"Der Überholte konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzte ebenfalls", hieß es weiter.

Doch der Unfallverursacher sei schließlich einfach weggefahren.

Mit seinen erlittenen Verletzungen sei der 53-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.