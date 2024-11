09.11.2024 16:35 524 Crash in Gohlis: Auto rauscht frontal gegen Hauswand

Am Samstagnachmittag ist es zu einem kuriosen Unfall in der Stockstraße in Gohlis gekommen. Ein Auto war in eine Hauswand gekracht.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Samstagnachmittag ist ein Auto in Leipzig-Gohlis frontal gegen eine Hauswand gekracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. © Leipzig FireFighter Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr in der Stockstraße. Dort war ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen in eine Hauswand gerast. Kein weiterer Verkehrsteilnehmer war in den Unfall involviert. Feuerwehr und Polizei eilten zur Stelle. Leipzig Unfall Was ist da passiert? 19-Jähriger kracht mit Ford gegen Brücke Der Fahrer wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten zur Stelle. © 7aktuell.de | Eric Pannier Den Informationen von vor Ort nach soll der Mann Alkohol im Blut gehabt haben. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Leipzig FireFighter