15.11.2023 07:27 Durch die Schranke, in den See: 83-Jähriger landet mit Auto im Cossi!

Von Carolina Neubert

Markkleeberg - Großer Einsatz am Dienstagabend in Markkleeberg (Landkreis Leipzig): Ein 83-Jähriger ist mit seinem Auto im Cospudener See gelandet. Abendlicher Einsatz am Cossi: Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Auto ins Wasser. © LeipzigFireFighter Wie Polizeisprecherin Josephin Sader auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde die Behörde gegen 22 Uhr wegen des Unfalls alarmiert. Demnach fuhr der 83-Jährige mit seinem Peugeot zunächst durch die geschlossene Einfahrts-Schranke und dann direkt in das Gewässer. Das Auto sei untergegangen, ein Ersthelfer (48) habe den Mann aus dem Wasser gerettet. Leipzig Unfall Unfall im Leipziger Osten: Transporter und Bus stoßen zusammen Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 83-Jährige Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Der Unfallfahrer sei medizinisch versorgt worden. Das Auto konnte aus dem Wasser gezogen werden. © 7aktuell/Eric Pannier Der Wagen wurde aus dem See geborgen.

