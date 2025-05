Ein Fehler, großer Schaden: Rotlicht-Unfall in Leipzig, Fahrerin flüchtet

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Grimmaischer Steinweg/Johannisplatz/Querstraße. (Archivbild) © privat

Die unbekannte Frau war mit ihrem - nach Augenzeugenberichten - weiß- oder silberfarbenen VW auf dem Grimmaischen Steinweg vom Augustusplatz kommend in Richtung Osten unterwegs.

An der Kreuzung zur Querstraße wendete sie ihr Fahrzeug verbotswidrig bei roter Ampel. Dadurch habe laut Polizeisprecher Chris Graupner eine Richtung Augustusplatz fahrende Subaru-Fahrerin (41) eine Gefahrenbremsung einlegen müssen, wodurch ein nachfolgender 34-Jähriger mit seiner Harley Davidson auf den Subaru knallte und stürzte.

"In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und einem Volvo XC60, der auf dem Grimmaischen Steinweg stadteinwärts in eine Parkbucht einparken wollte", so Graupner.

Der Motorradfahrer musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.