Ford-Fahrer übersieht in Leipzig Motorrad: 19-Jähriger im Krankenhaus

Leipzig - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Leipziger Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf verletzt worden.

Dabei habe der 47-Jährige das Motorrad übersehen. Der 19-Jährige sei in die gleiche Richtung gefahren und habe das Auto gerade überholt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein Ford-Fahrer (47) in westliche Richtung auf der Merseburger Straße unterwegs und wollte gegen 14.55 Uhr auf Höhe der Hausnummer 223 nach links abbiegen.

"Am Ford und am Leichtkraftrad Generic Motor entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro", hieß es weiter.

In dem Fall werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.