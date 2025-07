Charlotte (†33) starb heute vor einem Jahr in Leipzig: So oft knallte es seitdem am Unfallort

Leipzig - Fast auf den Tag genau vor einem Jahr endete das Leben der 33-jährigen Charlotte in Leipzig auf tragische Weise - weil sie an einer für Fahrradfahrer hochgefährlichen Stelle von einem Lastwagen überrollt wurde. Eine Sofort-Maßnahme zeigte offenbar schnell Wirkung.

Alles in Kürze

Am 4. Juli 2024 wurde eine Radfahrerin von einem Kipplaster überfahren. (Archivfoto) © News5

Am Vormittag des 5. Juli 2024 war die 33 Jahre alte Fahrradfahrerin auf dem Weg in die Innenstadt. Zwischen der Dimitroffstraße und dem Innenstadtring wechselte zeitgleich eine 25-Jährige mit ihrem Kipplader von der mittleren auf die rechte Spur, um in Richtung Roßplatz abzubiegen.

Dabei muss sie die Radlerin übersehen haben, deren Fahrspur sie kreuzen musste. Charlotte wurde von dem tonnenschweren Fahrzeug überrollt, starb noch am Unglücksort.

Die Stadt handelte schnell. Wenige Tage nach dem Unfalldrama wurde der Fahrradstreifen mit knallroter Farbe versehen - obwohl es beinahe ein tragischer Einzelfall war. Die Polizei schätzt ein, dass die Gefährdungen von Radlern an der Stelle deutlich abgenommen haben.

Das zeigt auch die Statistik: Innerhalb der zwölf Monate seit dem Vorfall gab es dort sechs registrierte Verkehrsunfälle - darunter nur einer mit einer Fahrradfahrerin, die leicht verletzt wurde. Im gesamten Stadtgebiet wurden 1751 Fahrradunfälle aufgenommen.