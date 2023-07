11.07.2023 14:48 Frau fährt alkoholisiert in Zaun und läuft nach Hause

Eine Frau fährt in der Triftsiedlung in Leipzig alkoholisiert in einen Zaun.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am gestrigen Montag gegen 21.15 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Triftsiedlung in Leipzig-Lindenthal.

Die Polizei ermittelt gegen die 56-jährige Frau, die alkoholisiert einen Unfall verursachte. (Symbolbild) © 123rf/rissix Am Montagabend fuhr eine 56-Jährige mit einem Golf die Triftsiedlung entlang, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Während einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun eines Grundstücks. Die Deutsche rief ihren Mann zum Unfallort, der auch Halter des Fahrzeugs ist, und begab sich selbst nach Hause. Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten die Frau wenig später an ihrer Wohnadresse antreffen. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Leipzig Unfall 39-Jähriger setzt sich mit mehr als 3 Promille hinters Steuer - und baut Unfall Dieser fiel positiv aus und ergab einen Wert von 1,28 Promille. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 3500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und stellte den Führerschein der Frau sicher.

Titelfoto: 123rf/rissix