Fußgängerin (64) von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall in Leipzig-Eutritzsch wurde am Dienstagvormittag eine 64-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Die 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion querte die Frau gegen 11.30 Uhr die Coppistraße, als sie von einem VW erfasst wurde. Die 68-jährige Autofahrerin war auf der Geibelstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und war nach links in die Coppistraße abgebogen.



Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.