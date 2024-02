Heftiger Crash an gefährlicher Kreuzung in Leipzig: Abschleppdienst birgt Unfall-Wracks

Leipzig - Am Freitagnachmittag hat es heftig im Leipziger Nordosten gekracht: An der Kreuzung der Dingolfinger Straße und der Straße Am Schenkenberg sind zwei Autos ineinander gekracht.

Ersten Informationen des Leipziger Lagezentrums nach war der Fahrer eines BMWs gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am Schenkenberg in westlicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf die Dingolfinger Straße abbiegen.

Fast genau ein Jahr zuvor hatte es am 24. Februar 2023 ebenfalls an gleicher Stelle einen schweren Unfall an derselben Kreuzung gegeben - damals gab es zwei Verletzte und ein Ampelmast sowie ein Verkehrsschild wurden in Mitleidenschaft gezogen.