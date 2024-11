Hubschrauber, Feuerwehr, Polizei: Auto kracht in Leipziger Norden gegen Baum

Leipzig - Mindestens zwei Personen verletzten sich am Montagmittag teils schwer, als ein BMW gegen einen Baum fuhr.

Mindestens zwei Personen verletzten sich. Eine davon schwer und eine weitere leicht, so Wünscher.

Feuerwehr , Polizei, Rettungsdienst und Hubschrauber versammelten sich kurz nach 12 Uhr an der Messe-Allee.

Bis etwa 14.30 Uhr dauerten die Räumungsarbeiten an, in diesem Zeitraum musste die Messe-Allee in östliche Richtung gesperrt werden.