Leipzig: Radfahrer (70) stürzt auf Gleise und wird von Straßenbahn erfasst

Leipzig - Am Mittwochnachmittag wurde ein betrunkener 70-jähriger Leipziger von einer Straßenbahn erfasst.

Der 70-Jährige stürzte auf die Gleise und wurde dort von einer Straßenbahn erfasst. (Archivbild) © Ralf Seegers

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag war der Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen der Georg-Schumann-Straße unterwegs.

Kurz vor 17 Uhr knallte er dann plötzlich gegen einen Bordstein, woraufhin er auf die Schienen am Boden gerissen wurde.

"Eine in diesem Moment heranfahrende Straßenbahn (Fahrer: 47) konnte nicht mehr bremsen und erfasste den am Boden liegenden Radfahrer", so die Sprecherin.

Die durch den Unfall zugezogenen Verletzungen des 70-Jährigen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er zum Zeitpunkt des Crashs 1,32 Promille intus hatte.