Rentnerin (74) verliert Kontrolle über Ford und erfasst Fußgängerin

Leipzig - Schwerer Crash im Südwesten von Leipzig : Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und eine Passantin erfasst.

Der Rettungsdienst musste die verletzte 59-Jährige und auch die Unfallfahrerin (74) in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 14.45 Uhr in der Windorfer Straße an der Einmündung zur Schwartzestraße im Stadtteil Kleinzschocher.

Dort war eine 74-Jährige mit ihrem Ford in südlicher Richtung unterwegs, als sie plötzlich nach rechts von der Straße abgekommen sei. Daraufhin stieß sie mit ihrem Wagen zunächst gegen eine Gartenbank und krachte anschließend gegen eine Hausfassade.

Dabei habe sie die 59 Jahre alte Fußgängerin auf dem Gehweg erfasst. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen, sodass sie schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde in einer Klinik behandelt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.