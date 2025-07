01.07.2025 13:40 Verletzte nach Vollbremsung einer Tram in Eisenbahnstraße: Nahm Taxi-Fahrer ihm die Vorfahrt?

Beinahe-Crash in der Leipziger Eisenbahnstraße: Nach einem Bremsmanöver einer Straßenbahn am Montag musste eine ältere Frau in eine Klinik eingeliefert werden.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Beinahe-Crash in der Leipziger Eisenbahnstraße: Nach einem heftigen Bremsmanöver einer Straßenbahn am Montagvormittag musste eine ältere Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alles in Kürze Tram bremst stark ab in Eisenbahnstraße

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung Mehr anzeigen Zwar konnte der Bahnfahrer in der Eisenbahnstraße einen Unfall abwenden, verletzt wurde aber trotzdem jemand. (Archivbild) © Ralf Seegers Der Vorfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war die Tram in der Eisenbahnstraße unterwegs, als ein Autofahrer plötzlich von der Elisabethstraße nach links auf ebendiese abbiegen wollte. Dass die Tram Vorfahrt hatte, beachtete der Unbekannte dabei nicht. Deren Fahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. In der Bahn kam dadurch die 75-jährige Frau zu Fall, die sich offenbar so schwer verletzte, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Leipzig Unfall Teenie ohne Führerschein will mit Motorrad überholen und landet in Klinik Leipzig Unfall Anderes Fahrzeug übersehen: Totalschaden nach Verkehrsunfall im Leipziger Süden "Der Fahrer des Pkw, bei dem es sich mutmaßlich um ein Taxi handelt, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort", so Polizeisprecherin Britta Herlemann. Die Behörde ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Habt Ihr gesehen, was am Montagmorgen auf der Eisenbahnstraße genau passiert ist? Dann meldet Euch bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341/2552850 (tagsüber) oder 0341/2552910.

Titelfoto: Ralf Seegers