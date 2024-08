VW-Fahrer will trotz Verbot abbiegen: Ein Verletzter bei Crash auf Berliner Brücke

Die Berliner Brücke musste nach dem Crash zwischen einem VW und einem Opel teilweise gesperrt werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr an der Kreuzung der B2 zur Berliner Straße, wie Polizeisprecher Chris Graupner auf Nachfrage von TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Demnach sei der 46-jährige Fahrer eines VW Passat auf der Bundesstraße in nördliche Richtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung auf der Berliner Brücke habe er nach links in die Berliner Straße abbiegen wollen, was dort jedoch verboten ist.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, dessen Fahrer (42) die Überführung geradeaus überqueren wollte. Der 42-Jährige erlitt bei dem Crash Verletzungen, der VW-Fahrer hingegen blieb unverletzt.

"An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 50.000 Euro", so Graupner. Gegen den Unfallverursacher wurden Ermittlungen eingeleitet.